Джексон Хэйс обвиняется в насилии по отношении к бывшей девушке

Бывшая девушка центрового «Нового Орлеана» подала в суд на игрока, сообщает TMZ.

София Джамора обвиняет Хэйса в издевательствах и нанесении побоев. Она утверждает, что баскетболист впервые применил к ней насилие и 14 февраля 2021 года в одном из отелей Далласа, швырнув в нее чемодан и вырвав телефон из ее рук в ответ на безобидную шутку.

В своем иске Джамора также заявляет, что после данного инцидента Хэйс извинился, но в ходе их отношений продолжал издеваться над ней, что подтверждает инцидент в июне 2021 года. Тогда полицейские прибыли в дом баскетболиста по сообщению о домашнем насилии и арестовали игрока, который оказывал физическое сопротивление при попытке войти внутрь.

Ранее Хэйсу было предъявлено 12 обвинений в правонарушениях, включая домашнее насилие и нападение на полицейских. Если вина игрока по предъявленным эпизодам будет доказана, ему грозит тюремное заключение.

Хэйс проводит третий сезон в , набирая в среднем 9,1 очка и 4,5 подбора в среднем за матч.

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