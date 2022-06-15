Джексон Хэйс приговорен к трем годам условно и 450 часам общественных работ

Центровой «Нового Орлеана» приговорен к трем годам лишения свободы условно, 450 часам общественных работ и году еженедельных уроков по домашнему насилию за драку с офицерами полиции, приехавшими на вызов о домашнем насилии прошлым летом в Лос-Анджелесе.

22-летний баскетболист также будет обязан возместить убытки, сумма которых пока не определена, сообщил представитель городской прокуратуры Лос-Анджелеса Роб Уилкокс.

Хэйс был арестован 28 июля 2021 года, когда полиция приехала на вызов к одному из домов в Лос-Анджелесе – офицеры отреагировали на звонок женщины, которой пожаловалась родственница на агрессивное и опасное поведение баскетболиста. Прибыв на место происшествия, полицейские сказали Хэйсу, что должны войти в дом, чтобы убедиться в безопасности находящихся внутри, но баскетболист отказался пускать офицеров.

Полицейские попытались надеть на Хэйса наручники, однако баскетболист оказал сопротивление и ударил офицера о стену. Позже полиция сообщила, что офицер получил травму локтя, и ему потребовалась медицинская помощь.

Уже записались в армию настоящих каррибоев? Сперва надо пройти наше тестовое испытание