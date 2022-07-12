Брайан Уиндхорст: «Карри не против возвращения Дюрэнта в «Уорриорз»

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, лидер «Уорриорз» не станет использовать свое влияние, чтобы заблокировать возможный обмен форварда «Нетс» .

«Голден Стэйт» в этом сезоне впервые после ухода Дюрэнта в 2019 году сыграл в плей-офф и стал чемпионом, Карри признан MVP финала.

«Это многое говорит обо всей организации «Уорриорз». Они только что выиграли чемпионат, у Стефа Карри кульминационный момент в карьере, но он не стал бы противиться такому варианту. У Карри есть влияние, с помощью которого он может остановить теоретический обмен и возвращение Кевина, но он этого не сделает. Джо Лэйкоб тоже», – заявил Уиндхорст.

Карри недавно сказал, что ему «нравится нынешний состав» калифорнийской команды.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?