Трей Томпкинс: «Очень рад, что наконец смогу поиграть за Чави Паскуаля, а не против него»

Форвард Трей Томпкинс прокомментировал подписание однолетнего контракта с петербургским «Зенитом».

«Я очень рад, что после стольких лет наконец смогу поиграть за Чави Паскуаля, а не против него. Знаю, что он непревзойденный мастер, поэтому я готов учиться у него и побеждать вместе со своей новой командой.

С нетерпением жду приезда в Россию — в прошлый раз я тут встретил очень много потрясающих людей, ожидаю, что в этот раз будет то же самое», – сказал американец.

«Трей Томпкинс — отличный игрок. Мы ожидаем, что он добавит «Зениту» качества и опыта на паркете и поможет преуспеть в следующем сезоне», – отметил главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.

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