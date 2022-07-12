«Майами» намерен попробовать все возможные варианты приобретения Кевина Дюрэнта

Теги возможные переходы Майами Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

«Майами» всерьез нацелен на приобретение звездного форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта, который запросил обмен.

Как сообщает Miami Herald, «Хит» полны решимости попробовать все возможные варианты обмена 33-летнего Дюрэнта.

«Нацеленность «Майами» на приобретение Дюрэнта хорошо известна в НБА», – пишет инсайдер Барри Джексон.

Дюрэнт попросил «Нетс» обменять его и назвал «Хит» как одну из команд, в которую хотел бы перейти.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов

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