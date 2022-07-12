«Майами» намерен попробовать все возможные варианты приобретения Кевина Дюрэнта

всерьез нацелен на приобретение звездного форварда «Бруклина» , который запросил обмен.

Как сообщает Miami Herald, «Хит» полны решимости попробовать все возможные варианты обмена 33-летнего Дюрэнта.

«Нацеленность «Майами» на приобретение Дюрэнта хорошо известна в НБА», – пишет инсайдер Барри Джексон.

Дюрэнт попросил «Нетс» обменять его и назвал «Хит» как одну из команд, в которую хотел бы перейти.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов