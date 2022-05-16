Бобби Портис сломал свои очки и поругался с тренерами «Бакс» после замены

Форвард «Милуоки» эмоционально отреагировал на то, что был заменен в седьмом матче серии плей-офф против «Бостона».

Инцидент произошел в начале второй четверти встречи. Портис выразил недовольство решением тренерского штаба заменить игрока. Направляясь на скамейку запасных, Бобби сломал свои защитные очки и выразительно сказал что-то ассистентам «Бакс».

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