Дэйрон Шарп вколотил эффектный данк с фолом в матче Летней лиги

Теги Бруклин Филадельфия НБА видео Летняя лига НБА Дэйрон Шарп Баскетбол

Центровой «Бруклина» Дэйрон Шарп отметился ярким броском сверху в матче Летней лиги НБА против «Филадельфии» (91:84).

Бигмен получил передачу после заслона на дуге и сходу вколотил мощный данк, несмотря на сопротивление оппонента. Судьи зафиксировали нарушение правил со стороны игрока защиты.

Шарп завершил встречу с показателями 13 очков (5-10 с игры), 11 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота за 28:21 на площадке.

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