Дэйрон Шарп вколотил эффектный данк с фолом в матче Летней лиги

Центровой отметился ярким броском сверху в матче Летней лиги против «Филадельфии» (91:84).

Бигмен получил передачу после заслона на дуге и сходу вколотил мощный данк, несмотря на сопротивление оппонента. Судьи зафиксировали нарушение правил со стороны игрока защиты.

Шарп завершил встречу с показателями 13 очков (5-10 с игры), 11 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота за 28:21 на площадке.

Помните, как Дюрэнт переходил в «Голден Стэйт»? Клэй всех веселил, Грин плакал (?), а Карри должен был объясниться