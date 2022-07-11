Дэйрон Шарп вколотил эффектный данк с фолом в матче Летней лиги

Центровой «Бруклина» Дэйрон Шарп отметился ярким броском сверху в матче Летней лиги НБА против «Филадельфии» (91:84).
Бигмен получил передачу после заслона на дуге и сходу вколотил мощный данк, несмотря на сопротивление оппонента. Судьи зафиксировали нарушение правил со стороны игрока защиты.
Шарп завершил встречу с показателями 13 очков (5-10 с игры), 11 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота за 28:21 на площадке.
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