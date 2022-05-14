Роберт Орри: «Дэмиан Лиллард – лучший игрок для броска в решающий момент»

Теги Майкл Джордан Кобе Брайант Портленд Роберт Орри Рэй Аллен НБА Стефен Карри Дэмиан Лиллард Баскетбол

Семикратный чемпион НБА Роберт Орри назвал пятерку лучших игроков для броска в решающий момент матча.

«Майкл Джордан, Кобе Брайант, Рэй Аллен, Стеф Карри и вот этот парень, наверное, номер один: Дэмиан Лиллард.

Кто-то скажет: «Дэмиэн Лиллард? Он ведь ничего не выиграл». Но Дэмиан Лиллард забросил больше всех победных мячей. Он забрасывал победные мячи против каждой команды в НБА», – сказал Орри.

Кому доверите бросок на последней секунде, если от него будет зависеть ваша жизнь? Убийственный список лучших игроков НБА в концовках

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