5-летний Никола Йокич носил толстовку «Денвера»

Мишко Разнатович, агент центрового опубликовал в инстаграме сенсационную фотографию игрока.

«Короткий рассказ о судьбе! Это Никола Йокич, двукратный MVP НБА, в возрасте примерно пяти лет, в своем родном городе Сомбор, Сербия. Еще в 2000 году, когда была сделана эта фотография, на нем была толстовка «Наггетс» — не потому, что он любил баскетбол или даже знал о «Наггетс», а потому, что он получил ее в подарок.

Шансы на то, что в 2000 году у пацана из маленького сербского городка будет толстовка малоизвестной американской команды, были минимальными, если только мы не говорим о таких известных клубах, как или «Буллс». Шансы, что кто-то знает о «Наггетс» в маленьком сербском городке, были ничтожны. Но шансы того, что тот же ребенок вырастет, будет играть в баскетбол и добьется высоких результатов в карьере, выиграет два титула MVP и подпишет историческое соглашение с тем же клубом, чью толстовку он носил в пять лет, были равны нулю.

Это правда, что победители сами создают свою судьбу, делают невозможное возможным и пишут страницы истории благодаря исключительной самоотверженности, упорному труду, самопожертвованию, уверенности и готовности сделать больше, чем другие. Но иногда маленькая судьба играет большую роль в общем результате», – описал фото Разнатович.

Недавно Йокич подписал крупнейший в истории НБА контракт с «Денвером», по которому заработает 264 миллиона долларов за 5 лет.

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