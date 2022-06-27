«Црвена Звезда» сделала предложение Деяну Радоничу

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Из-за слухов о возможном уходе Деяна Радонича с поста главного тренера «Црвены Звезды» сербский клуб официально подтвердил, что сделал предложение черногорскому специалисту.

Клуб также сообщил дату, к которой тренер должен дать окончательный ответ – 30 июня.

Радонич тренирует сербский клуб с 2020 года. В этом сезоне 52-летний специалист привел «Црвену Звезду» к победе в Адриатической лиге.

Ранее сербское издание Telesport сообщило, что «Панатинаикос» близок к подписанию соглашения с Радоничем.

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