«Црвена Звезда» сделала предложение Деяну Радоничу

Из-за слухов о возможном уходе Деяна Радонича с поста главного тренера «Црвены Звезды» сербский клуб официально подтвердил, что сделал предложение черногорскому специалисту.
Клуб также сообщил дату, к которой тренер должен дать окончательный ответ – 30 июня.
Радонич тренирует сербский клуб с 2020 года. В этом сезоне 52-летний специалист привел «Црвену Звезду» к победе в Адриатической лиге.
Ранее сербское издание Telesport сообщило, что «Панатинаикос» близок к подписанию соглашения с Радоничем.
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