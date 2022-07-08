В новом контракте Джа Морэнта нет опции игрока на пятый год

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст отметил, что в новом контракте разыгрывающего нет опции игрока на пятый год. Таким образом, игрок должен провести в «Гризлис» следующие шесть сезонов.

Ранее сообщалось, что Морэнт подпишет с «Мемфисом» максимальное продление контракта на 5 лет и 231 миллион долларов.

В соглашении изначально гарантированы 193 миллиона. В случае попадания Морэнта в одну из трех символических пятерок чемпионата сумма возрастет до 231 миллиона. По итогам минувшего сезона Джа был во второй пятерке.

В контракте также прописан трейд-кикер на 15 процентов на случай обмена игрока.

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