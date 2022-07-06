Официантка была шокирована, узнав, что обслуживает Джа Морэнта

Официантка одного из ресторанов Майами решила узнать, кто оставил ей 500 долларов чаевых, и была шокирована, когда посетителем оказался звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт.

– Кто ты?

– Черный Иисус.

– Нет, ты какой-то профессиональный спортсмен. Ты играешь в футбол или баскетбол?

– Баскетбол.

– Из какой ты школы?

– Я не отсюда.

– Откуда ты?

– Южная Каролина.

– Окей. Ты играешь в баскетбол? Собираешься в НБА?

– Я уже в .

– За кого ты играешь?

– «Гризлис».

– Это же команда, за которую играет этот парень. Джария. Это он??? Как тебя зовут?

– Джа Морэнт.

Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна