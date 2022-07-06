«Олимпиакос» объявил об однолетнем контракте с Джоэлом Боломбоем

Греческий объявил о подписании контракта с тяжелым форвардом ЦСКА Джоэлом Боломбоем (28 лет, 204 см). Соглашение рассчитано на один год.

Контракт Боломбоя с ЦСКА истек этим летом, и игрок являлся свободным агентом. Однако клуб намерен судиться с центровым, поскольку тот не вернулся в расположение команды в назначенных срок по требованию работодателя.

Ранее почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов заявлял, что Боломбой не будет играть в Европе и Китае, пока не расплатится.

Боломбой выступал за ЦСКА с 2018 года. В составе московской команды он выиграл Евролигу (2019) и завоевал два титула чемпиона лиги ВТБ (2019, 2021).

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