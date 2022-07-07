Мэк Маккланг покинул «Лейкерс» и сыграет в Летней лиге за «Уорриорз»

Защитник Мэк Маккланг покинул состав , который собран для выступления в Летней лиге НБА этого года.

Маккланг сыграет в Летней лиге Лас-Вегаса за «Уорриорз».

«Лейкерс» решили в этом году сделать ставку на игроков с драфта-2022, включая Макса Кристи и Скотти Пиппена-младшего. В играх Летней лиги в Сан-Франциско Мэк выходил со скамейки и решил сменить команду.

Выступавший за фарм-команду «озерников» Маккланг в прошлом сезоне был признан новичком года в Лиге развития .

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