Тренер клуба НБА: «Чет Холмгрен не станет звездой, он слишком слаб, не может играть в «краске»

Тренер-ассистент одного из клубов прокомментировал игру центрового «Оклахомы» в Летней лиге НБА.

2-й пик драфта этого года набрал 23 очка, 7 подборов, 4 передачи и 6 блок-шотов в первом матче Летней лиги против «Юты» (98:77).

«Не уверен, что он станет звездой. Безусловно, он отлично бросает и владеет навыками, но очень слаб физически. Он не может обыграть защитника. Он сразу это понял и до конца матча бросал трехочковые.

У него такие худые ноги, что на его фоне Алексей Покушевски выглядит толстым. Не думаю, что это когда-нибудь изменится. Ему придется выполнять сложные броски, чтобы хорошо провести этот сезон.

Он не способен играть в «краске». Он использовал рост, чтобы блокировать броски оппонентов в Летней лиге, но парни в НБА просто продавят его. Ему предстоит долгий путь развития», – заявил анонимный тренер.

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