Чет Холмгрен исполнил бросок в стиле Дирка Новицки

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Новичок «Оклахомы» Чет Холмгрен во время дебютного матча Летней лиги против «Юты» (98:77) исполнил шикарный бросок с одной ноги в стиле легенды «Далласа» Дирка Новицки.

Позже, направляясь к скамейке запасных во время тайм-аута, Холмгрен произнес: «Он чертовски маленький».

Вероятно, центровой «Тандер» имел в виду форварда «Джаз» Вика Лоу, через руку которого он забросил мяч.

Второй номер драфта-2022 дебютировал в Летней лиге в Солт-Лейк-Сити, набрав 23 очка, 7 подборов, 4 передачи и 6 блок-шотов.

⚡️ Безумный драфт для «Оклахомы». Что это было и что будет дальше?

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