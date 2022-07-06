Чет Холмгрен исполнил бросок в стиле Дирка Новицки

Новичок «Оклахомы» во время дебютного матча Летней лиги против «Юты» (98:77) исполнил шикарный бросок с одной ноги в стиле легенды «Далласа» Дирка Новицки.

Позже, направляясь к скамейке запасных во время тайм-аута, Холмгрен произнес: «Он чертовски маленький».

Вероятно, центровой «Тандер» имел в виду форварда «Джаз» Вика Лоу, через руку которого он забросил мяч.

Второй номер драфта-2022 дебютировал в Летней лиге в Солт-Лейк-Сити, набрав 23 очка, 7 подборов, 4 передачи и 6 блок-шотов.

⚡️ Безумный драфт для «Оклахомы». Что это было и что будет дальше?