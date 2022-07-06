Джош Гидди: «Наличие такого партнера по команде, как Холмгрен, облегчает мне работу»

Разыгрывающий «Оклахомы» после матча Летней лиги против «Юты» (98:77) признался, что очень рад появлению в команде такого игрока, как .

«Ажиотаж, с которым он пришел, и то, как он сегодня сыграл, очень важны для нас. Высокий номер на драфте оказывает большое давление, но Чет справился с ним максимально хорошо.

Наличие такого партнера по команде, как он, облегчает мне работу. Он может растягивать оборону соперника, завершать атаки под кольцом. Он подстраховывает меня в обороне. Так что мне нравится играть с ним. Это только один матч, мы сыгрываемся», – сказал Гидди.

Холмгрен набрал 23 очка, сделал 7 подборов, 4 передачи и 6 блок-шотов. Гидди отметился 14 очками и 11 передачами.

⚡️ Безумный драфт для «Оклахомы». Что это было и что будет дальше?