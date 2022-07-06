«Портленд» отчислит Эрика Бледсоу

планирует отчислить разыгрывающего , пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Бледсоу имеет частично гарантированный контракт до конца сезона-2022/23, за который может заработать 19,4 миллиона долларов.

«Блэйзерс» могут отчислить игрока до 10 июля, выплатив ему только 3,9 миллиона долларов. Ожидается, что Эрик будет востребован на рынке свободных агентов.

Бледсоу начинал минувший сезон в , набирая 9,9 очка, 4,2 передачи, 3,4 подбора и 1,3 перехвата в среднем за матч. В феврале он перешел в «Портленд», но ни разу не сыграл за эту команду.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов