Мэр Оклахома-Сити: «Освобождаю график на июнь 2023-го»

Мэр Оклахома-Сити Дэвид Холт отреагировал на рекордные показатели новичка «Тандер» в дебютном матче Летней лиги против «Юты» (98:77).

«Я не буду чрезмерно реагировать на матч Летней лиги.

Я не буду чрезмерно реагировать на матч Летней лиги.

Я не буду чрезмерно реагировать на матч Летней лиги.

Я не буду чрезмерно реагировать на матч Летней лиги.

Освобождаю график на июнь 2023-го», – написал мэр на своей странице в Twitter, намекая, что «Оклахома» может дойти до финальной серии .

Холмгрен набрал в матче 23 очка, сделал 7 подборов, 4 передачи и 6 блок-шотов. 20-летний центровой установил рекорд Летней лиги по количеству блок-шотов в одном матче, а также стал первым игроком в истории лиги, который сделал 5+ блок-шотов и реализовал 4+ трехочковых.

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