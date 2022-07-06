Чет Холмгрен: «Джош Гидди провел отличный матч и очень помог мне»

Новичок «Оклахомы» после успешного дебюта в Летней лиге поблагодарил партнеров по команде, в то числе защитника Джоша Гидди, без которого он не стал бы давать послематчевое интервью.

«Спасибо моим партнерам по команде за то, что они играли на меня, говорили со мной, просто дали мне возможность добиться успеха.

Спасибо Джошу Гидди. Дабл-дабл с передачами. Он провел отличный матч и очень помог мне», – сказа второй номер драфта-2022.

Холмгрен набрал 23 очка, сделал 7 подборов, 4 передачи и 6 блок-шотов в победном матче против «Юты» (98:77). Гидди отметился 14 очками и 11 передачами.

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