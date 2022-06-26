Чет Холмгрен ушел с последней тренировки в «Орландо»

По словам журналиста Sports Illustrated Джереми Ву, новичок НБА Чет Холмгрен хотел попасть в «Оклахому» под вторым номером драфта и позаботился о том, чтобы «Орландо» не выбрал его первым.

«Согласно многочисленным источникам, знакомым с ситуацией, Холмгрен ушел раньше времени в последний день своего визита в «Орландо», прервав бросковую тренировку.

Не знаю, повлияло ли это на решение «Мэджик», но объективно очень сложно потратить первый пик драфта на игрока, который на самом деле не хочет быть частью вашей команды», – пишет Ву.

В итоге выбрал Паоло Банкеро под первым номером драфта-2022. Холгрен попал в «Оклахому» под вторым номером.

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