«Сперс» подписали Айзейю Роби – 1,9 млн долларов за сезон-22/23

подписал контракт с форвардом Айзейей Роби (24 года, 203 см), пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Роби был отчислен из «Оклахомы» и достался «Сперс» на рынке отказов. Баскетболист заработает 1,9 миллиона долларов за следующий сезон.

В минувшем сезоне Айзейя провел 45 матчей за «Тандер» с показателями 10,1 очка, 4,8 подбора, 1,6 передачи, 0,8 блок-шота и 44,4% из-за дуги.

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