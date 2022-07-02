«Оклахома» подписала двусторонний контракт с Юджином Оморуйи

«Оклахома» договорилась о двустороннем соглашении с форвардом Юджином Оморуйи (25 лет, 201 см), пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Нигерийский баскетболист не был выбран на драфте НБА 2021 года, после чего присоединился к «Далласу».
Оморуйи провел 4 матча на старте сезона-2021/22, набирая в среднем 1,8 очка и 1,8 подбора, но не сумел закрепиться в команде и был отчислен.
Ожидается, что Юджин сыграет за «Тандер» в Летней лиге, которая пройдет с 7 по 17 июля в Лас-Вегасе.
Disney+ выпустил фильм об идеальной семье Адетокумбо. Яннис в нем даже не главный герой