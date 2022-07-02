«Оклахома» подписала двусторонний контракт с Юджином Оморуйи

«Оклахома» договорилась о двустороннем соглашении с форвардом Юджином Оморуйи (25 лет, 201 см), пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Нигерийский баскетболист не был выбран на драфте 2021 года, после чего присоединился к .

Оморуйи провел 4 матча на старте сезона-2021/22, набирая в среднем 1,8 очка и 1,8 подбора, но не сумел закрепиться в команде и был отчислен.

Ожидается, что Юджин сыграет за «Тандер» в Летней лиге, которая пройдет с 7 по 17 июля в Лас-Вегасе.

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