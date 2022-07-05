Джоди Аллен: «Портленд» не продается, мы сосредоточены на победах»

Владелица «Портленда» Джоди Аллен опровергла слухи о возможной продаже клуба в ближайшее время.

«Как владелец «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Сиэтл Сихокс», я планирую создать чемпионские команды, которыми будет гордиться наше сообщество. Следуя примеру моего брата Пола, я доверяю нашим лидерам и тренерам, от которых ждут победных результатов в спорте и жизни. Как сообщалось ранее, ни одна из команд не продается. В данный момент мы не ведем никаких переговоров.

Придет время, когда это изменится. Пол хотел пожертвовать большую часть своего состояния на благотворительность. Однако потребуется от 10 до 20 лет, чтобы свернуть проекты такого масштаба и сложности. До этого момента я и мои команды сосредоточены на победах», – заявила Аллен.

Джоди стала владельцем «Блэйзерс» и «Сихокс» в октябре 2018 года после смерти своего брата Пола Аллена, которому принадлежали оба клуба.

Недавно основатель компании Nike Фил Найт и совладелец бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Алан Смолиниски предлагали купить «Портленд» за сумму более 2 миллиардов долларов, но получили отказ.

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