«Блэйзерс» заявили, что клуб не продается

Основатель компании Nike Фил Найт и совладелец бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Алан Смолиниски представили письменное предложение о покупке «Портленда» на сумму более 2 миллиардов долларов.

В «Блэйзерс» отреагировали на новость, заявив, что клуб не продается.

«Фил Найт сделал предложение. Клуб по-прежнему не продается», – говорится в заявлении.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Найт и Смолиниски все еще заинтересованы в приобретении «Портленда» и будут стремиться к осуществлению сделки.

Сестра Пола Аллена, Джоди, управляет контролирующим «Блэйзерс» фондом с момента смерти ее брата в октябре 2018 года. Долгое время считалось, что продажа клуба НБА и команды НФЛ «Сиэтл» является частью возможного плана фонда.

Forbes оценил в 2,05 миллиарда долларов в рейтинге 2021 года. Клуб занимает 13-е место по стоимости среди клубов .

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