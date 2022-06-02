Фил Найт и Алан Смолиниски сделали предложение о покупке «Портленда» за 2 млрд долларов

Основатель компании Nike Фил Найт и совладелец бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Алан Смолиниски представили письменное предложение о покупке «Портленда» на сумму более 2 миллиардов долларов, сообщает ESPN.com.

Найт и Смолиниски ведут серьезные переговоры с фондом Пола Аллена о приобретении команды. Сделка еще не завершена, и переговоры продолжаются.

Сестра Пола Аллена, Джоди, управляет фондом с момента смерти ее брата в октябре 2018 года. Долгое время считалось, что продажа «Блэйзерс» и команды НФЛ «Сиэтл» является частью возможного плана фонда.

Forbes оценил в 2,05 миллиарда долларов в рейтинге 2021 года. Клуб занимает 13-е место по стоимости среди клубов НБА.

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