Хосе Альварадо набрал 22+7+7 в матче за сборную Пуэрто-Рико

Разыгрывающий «Нового Орлеана» отметился ярким выступлением за сборную Пуэрто-Рико в матче против Мексики (97:87, OT).

Альварадо набрал 22 очка (8-16 с игры, 4-8 из-за дуги), а также совершил 7 передачи, 7 подборов, 2 перехвата и 1 блок-шот за 31 минуту на площадке.

Команда Пуэрто-Рико (3-3) заняла третье место в группе и вышла в плей-офф квалификационного турнира к чемпионату мира-2023.

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