«Пеликанс» поверили в нас». Брэндон Ингрэм поддержал Хосе Альварадо

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Игроки «Нового Орлеана» Брэндон Ингрэм и Хосе Альварадо оставили сообщение критикам в инстаграме.

«Они сказали, что я... Неважно, они передумали», – написал Альварадо в одном из постов.

«Они не верили в нас, в отличие от «Пеликанс», – прокомментировал запись Ингрэм.

Альварадо не был выбран на драфте НБА-2021 года, но сумел закрепиться в «Новом Орлеане» и подписал с этой командой многолетний контракт.

Ингрэм провел первые три сезона карьеры в «Лейкерс», после чего перешел в «Пеликанс» в рамках обмена с участием Энтони Дэвиса (2019).

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