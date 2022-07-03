«Пеликанс» поверили в нас». Брэндон Ингрэм поддержал Хосе Альварадо

Игроки «Нового Орлеана» и оставили сообщение критикам в инстаграме.

«Они сказали, что я... Неважно, они передумали», – написал Альварадо в одном из постов.

«Они не верили в нас, в отличие от «Пеликанс», – прокомментировал запись Ингрэм.

Альварадо не был выбран на драфте НБА-2021 года, но сумел закрепиться в и подписал с этой командой многолетний контракт.

Ингрэм провел первые три сезона карьеры в , после чего перешел в «Пеликанс» в рамках обмена с участием Энтони Дэвиса (2019).

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