Шэннон Шарп: «Когда становится тяжело, Кевин Дюрэнт бежит»

Телевизионный эксперт Шэннон Шарп рассказал о том, как изменилось его отношение к форварду «Нетс» Кевину Дюрэнту после того, как звездный баскетболист запросил обмен.

«Все в заточено под . Главный тренер – под Кевина Дюрэнта. Кайри, Джеймс Харден, Ламаркус Олдридж, Пэтти Миллс, Блейк Гриффин. Все они были там ради Кевина Дюрэнта.

Я с удивлением понял, что Кей Ди бегун. Он звезда легкой атлетики. Он бежит, когда становится тяжело. Он оставляет команду в руинах.

Я так разочарован в Дюрэнте. Это сравнение Кей Ди – Леброн, о нем можно забыть», – заявил Шарп.

Дюрэнт – пародия на суперзвезду. А НБА, кажется, окончательно сломана