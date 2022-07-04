«Панатинаикос» хочет приобрести Артураса Гудайтиса

Литовский центровой (29 лет, 208 см) является главной целью греческого , сообщает инсайдер SDNA Георге Заккас.

В прошлом сезоне Гудайтис выступал за «Зенит», но завершил сезон в итальянском . Соглашение литовца с петербургским клубом было рассчитано до 2023 года, но сторонам удалось прийти к компромиссному решению.

В семи матчах Лиги ВТБ Гудайтис набирал 6,9 очка и 4,0 подбора в среднем за игру.

Едва не бросил баскетбол из-за травм и низкого роста, а теперь выиграл Единую лигу: интервью с Андреем Топтуновым