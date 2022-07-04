«Клипперс» завершили реконструкцию 350 уличных площадок в Лос-Анджелесе

завершили реконструкцию 350 общественных уличных баскетбольных площадок, представив последнюю во вторник в спортивном центре Мишель и Барака Обамы.

Проект, который финансировался за счет пожертвования владельца клуба , занял четыре года. Руководил проектом Фонд парков Лос-Анджелеса. Балмер лично присутствовал при открытии всех 350 площадок.

«Влияние на жизни детей было главной целью проекта. Но если благодаря ему у нас появится несколько новых болельщиков, я не буду против. Это наша задача. Наша задача – выигрывать чемпионаты, радовать болельщиков и помогать детям», – сказал Балмер.

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