Клэй Томпсон: «До травм ел все подряд и выпивал перед матчами, чувствовал себя непобедимым»

Атакующий защитник «Голден Стэйт» рассказал, как изменился его режим после двух подряд пропущенных сезонов (2019-2021) из-за травм.

«Все эти вещи, которых я никогда прежде не делал. Я не особо увлекался йогой, но начал развивать гибкость. Также я улучшил питание. Мой образ жизни был направлен на то, чтобы оставаться здоровым. Это стало для меня самым важным. Не буду врать, раньше я ел все подряд. Бокал вина перед матчем, пиво, что угодно.

Иногда я даже опаздывал на тренировки, понимаете? Поздно ужинал и все такое, но восстанавливался и был в хорошей форме. Мне было около 25 лет, и временами я чувствовал себя непобедимым. Но затем все идет наперекосяк, и тогда вы многому учитесь», – сказал Томпсон.

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