Клэй Томпсон: «Все лучшее у меня впереди»

Защитник «Уорриорз» рассказал о том, что в будущем рассчитывает повысить уровень игры.

«Все лучшее у меня впереди.

У меня уже давно не было такого межсезонья, когда я мог спокойно и целенаправленно тренироваться, чтобы становиться лучше. В последние два года мне в основном приходилось работать над телом», – сказал Клэй.

Вернувшись после двух серьезных травм, 32-летний Томпсон в 32 матчах сезона-21/22 набирал 20,4 очка, 3,9 подбора и 2,8 передачи в среднем за игру.

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