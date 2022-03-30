Трент Форрест госпитализирован после случайного удара по лицу от Руди Гобера

Защитник «Юты» досрочно покинул площадку в матче против после того, как получил случайный удар по лицу от партнера по команде .

Форрест выбыл из игры и был доставлен в местную больницу для обследования на предмет сотрясения мозга.

Инцидент произошел в начале второй четверти встречи. Форрест находился под кольцом за спиной Гобера, который боролся за позицию с бигменом «Клипперс» Айзейей Хартенштайном. Француз попятился после толчка Хартенштайна и замахал руками, пытаясь восстановить равновесие, и попал локтем в лицо Форресту. От удара защитник упал на паркет.

Форресту помогли подняться, и он сразу вернулся в раздевалку. Сообщается, что его руки дрожали. По словам репортера TNT Джареда Гринберга, игрок покинул арену на носилках.

Гонка за титулом НБА: «Финикс» в режиме терминатора, «Голден Стэйт» на тренерской тяге, «Милуоки» – лучший на Востоке