Ассистент «Джаз» Кейон Дулинг добавлен в список экс-игроков НБА, которые обвиняются в мошенничестве

Бывший баскетболист лиги, ныне ассистент «Джаз» добавлен в список экс-игроков НБА, которые обвиняются в мошенничестве в сфере медицинского страхования.

Работавший ранее на посту вице-президента ассоциации баскетболистов Дулинг был арестован в среду и привлечен к уголовному делу, по которому проходят 18 бывших игроков лиги, обвиняемых в незаконном присвоении 2,5 миллионов доллара. Они участвовали в широкомасштабной мошеннической схеме, используя для собственного обогащения программу медицинского страхования и социального обеспечения игроков НБА.

Переписанное обвинительное заключение добавило Дулинга к делу, впервые возбужденному в октябре 2021 года.

Дулинг сообщил «Юте» об обвинении в среду утром. Клуб отправил его в оплачиваемый административный отпуск.

Предполагается, что инициатором мошеннической схемы является Терренс Уильямс, выбранный под 11-м номером драфта НБА-2009. Среди 18 бывших игроков НБА, названных в обвинительном заключении, также есть шестикратный член защитных сборных НБА Тони Аллен, бывший защитник «Лейкерс» Шэннон Браун, экс-форвард «Бостона» Глен «Биг Бэйби» Дэвис, бывший баскетболист «Портленда» Дариус Майлз и другие.

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