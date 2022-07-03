Дирк Новицки – Луке Дончичу: «Ты переоценен»

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Легендарный игрок «Далласа» Дирк Новицки пошутил над нынешним лидером клуба Лукой Дончичем.

Эпизод произошел в матче квалификационного турнира к чемпионату мира-2023 между сборными Швеции и Словении. Дончич исполнял штрафные, и шведские болельщики скандировали ему: «Переоценный».

Словенец реализовал оба броска с линии вернулся в защиту. Новицки, находившийся на трибунах, тоже стал выкрикивать «переоцененный» в адрес Луки.

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