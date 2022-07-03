Леброн Джеймс отреагировал на новый крупный контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем»

Суперзвезда , которому принадлежит миноритарный пакет акций английского футбольного клуба «Ливерпуль», отреагировал в Instagram на подписание нового крупного контракта с Мохамедом Салахом.

«Король останется здесь навсегда», – написал Леброн, опубликовав фото Салаха в короне.

30-летний египтянин продлил соглашение с «Ливерпулем» до 2025 года. По информации СМИ, «Ливерпуль» будет платить футболисту более 350 тысяч фунтов в неделю. Это рекорд в истории клуба.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?

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