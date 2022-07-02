Беннедикт Матурин: «Леброн – величайший игрок. Но я просто не могу говорить, что есть кто-то лучше меня»

Новичок «Пэйсерс» Беннедикт Матурин прояснил свое нашумевшее высказывание про лидера .

Выбранный «Индианой» под 6-м номером на драфте-2022 Матурин заявил, что «Леброну надо будет показать, что он лучше меня»

«Леброн входит в число лучших игроков всех времен. Я бы даже сказал, что он величайший игрок... Меня не совсем правильно поняли. Моя карьера только начинается, я сейчас просто не могу говорить, что есть кто-то лучше меня. Это вопрос уверенности в себе, правильного настроя», – сказал Матурин.

«Миннесота» и Колесо Сансары: «волки» становятся сильнее

Старт переходов в НБА: где в новом сезоне будут играть Ирвинг, Харден, Бил, Лавин? Онлайн