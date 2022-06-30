Клайд Дрекслер: «Томпсон советовал «Блэйзерс» выбрать на драфте Джордана, но они не захотели его слушать»

Легенда НБА Клайд Дрекслер в интервью Youtube-блогеру Dom2K рассказал, как руководство «Портленда» не послушало Майкла Томпсона и не выбрало на драфте 1984 года.

«Дело в том, что и я, и Джордан могли играть на двух-трех позициях, поэтому сумели бы ужиться в одной команде. В этом нет никаких сомнений.

Майкл Томпсон, отец Клэя Томпсона, сказал руководству клуба, что если они выберут на драфте Джордана, то Джордан и Клайд будут доминировать в лиге следующие 10-15 лет.

Он сказал это перед драфтом, но «Блэйзерс» не захотели его слушать и сказали: «Если ты еще раз скажешь такую глупость в СМИ, мы тебя оштрафуем».

Это было очевидно всем, кто хоть что-то понимал в баскетболе, кроме тех, кто выбирал на драфте. Если бы Джордан попал в «Портленд», мы бы добились большого успеха», – сказал Дрекслер.

выбрал Сэма Боуи под вторым номером драфта-1984. Джордан был выбран третьим и достался «Чикаго».

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