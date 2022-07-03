Стефен Карри посетил матч «Уорриорз» в Летней лиге

Суперзвезда «Голден Стэйт» с сыном посетил субботний матч «Уорриорз» против «Кингз» в Летней лиге (86:68).

Встреча проходила в «Чейз-центре» в Сан-Франциско.

Карри пообщался с генеральным менеджером клуба , а также показал свой фирменный жест «Спокойной ночи», когда болельщики начали скандировать «MVP».

Карри был признан MVP финальной серии плей-офф НБА-2022, в которой «Уорриорз» обыграли «Селтикс» и завоевали четвертый чемпионский титул за восемь лет.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?