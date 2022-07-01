Стивен Эй Смит: «Кайри Ирвинг всем говорит, что перейдет в «Лейкерс»

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Журналист ESPN Стивен Эй Смит рассказал о планах разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга на будущее.

«Кайри Ирвинг всем говорит, что, как только сможет, переедет в Лос-Анджелес, то есть в «Лейкерс». Скорее всего, ему придется провести сезон в «Нетс», и как только он станет свободным агентом, то отправится к Леброну в «Лейкерс», – сказал Смит.

Кевин Дюрэнт несколько часов назад попросил «Нетс» об обмене.

Несколько дней назад Ирвинг воспользовался опцией в контракте и продлил соглашение на один сезон.

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