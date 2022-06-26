Лука Дончич исполнил волшебный пас в матче за сборную Словении

Разыгрывающий «Далласа» отметился красивой игрой за сборную Словении в товарищеском матче против Италии (90:71).

В конце второй четверти Лука совершил проход из угла площадки под кольцо, но встретил сопротивление оппонента. Находясь в воздухе, баскетболист сумел выполнить точную передачу открытому партнеру на дугу, который забросил трехочковый.

Всего на счету Дончича 12 очков, 7 подборов и 5 передач за 23 с половиной минуты на площадке.

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