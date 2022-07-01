«Сиксерс» подпишут негарантированный контракт с MVP G-лиги Тревелином Куином

«Сиксерс» подпишут контракт с атакующим защитником Тревелином Куином (25 лет, 198 см).

Соглашение рассчитано на 2 года и 3,3 миллиона долларов. Контракт частично гарантирован лишь на первый сезон.

Выступавший за фарм-команду «Рокетс» Куин в апреле был признан MVP решающей серии Лиги развития. В первой встрече он набрал 44 очка (второй результат в истории финалов G-лиги), во второй – 24. Ранее Тревелин был назван MVP регулярного чемпионата.

В 10 матчах за основную команду техасцев Тревелин набирал 4,3 очка и 1,6 подбора за игру.

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