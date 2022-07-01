Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Атланту»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА «Нью-Йорк» примет «Атланту».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Нью-Йорк – Атланта
1 июля. 2.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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