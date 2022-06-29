Женская НБА. «Чикаго» обыграл «Коннектикут», «Финикс» примет «Индиану»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА проходят три матча.

обыграл на своей площадке «Коннектикут». «Финикс» примет «Индиану», – «Лас-Вегас».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Чикаго – Коннектикут – 91:83 (32:16, 23:17, 13:22, 23:28)

ЧИКАГО: Паркер (25 + 11 подборов + 7 передач), Коппер (15 + 6 подборов), Куигли (13 + 5 подборов_

КОННЕКТИКУТ: Джонс Дж. (24 + 11 подборов), Томас (23 + 5 подборов), Джонс Б. (18)

29 июня. 19.00

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30 июня. 5.00

Сиэтл – Лас-Вегас

30 июня. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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