Женская НБА. «Вашингтон» сыграет с «Атлантой», «Миннесота» примет «Даллас»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут два матча.
«Вашингтон» сыграет на своей площадке с «Атлантой». «Даллас» проведет матч в гостях у «Миннесоты».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Вашингтон – Атланта
29 июня. 2.00
Миннесота – Даллас
29 июня. 3.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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