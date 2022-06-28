Женская НБА. «Вашингтон» сыграет с «Атлантой», «Миннесота» примет «Даллас»

Теги результаты женская НБА Миннесота жен Вашингтон жен Атланта жен Даллас жен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут два матча.

«Вашингтон» сыграет на своей площадке с «Атлантой». «Даллас» проведет матч в гостях у «Миннесоты».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

ВашингтонАтланта

29 июня. 2.00

Миннесота – Даллас

29 июня. 3.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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