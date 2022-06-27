Женская НБА. «Финикс» примет «Индиану», «Лос-Анджелес» – «Лас-Вегас»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут два матча.
«Финикс» примет «Индиану», «Лос-Анджелес» сыграет с «Лас-Вегасом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Финикс – Индиана
28 июня. 5.00
Лос-Анджелес – Лас-Вегас
28 июня. 5.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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