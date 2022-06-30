Деян Радонич возглавил «Панатинаикос»

«Панатинаикос» объявил о назначении Деяна Радонича на пост главного тренера.
Контракт рассчитан на 2 года.
52-летний Радонич последние полтора года провел во главе «Црвены Звезды». В минувшем розыгрыше Евролиги сербский клуб занял 11-е место с результатом 12-16, «Пао» – 13-е с показателем 9-19.
По итогам двух последних сезонов «Црвена Звезда» Радонича побеждала в Адриатической лиге и чемпионате Сербии.
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