Владелец «Пао» Яннакопулос намерен вернуться к делам клуба после 2-летней паузы

Скандальный владелец Димитрис Яннакопулос намерен вернуться к делам клуба после 2-летнего перерыва.

В 2020 году Яннакопулос выставил «Пао» на продажу и дистанцировался от команды. После неудачного сезона-21/22 он выразил желание исправить ситуацию.

«У всех есть право на одну или две неудачи, но то, в каком виде «Пао» предстал в этом году – неприемлемо. Пока нет серьезного и предметного интереса к акциям «Панатинаикоса», мы не можем оставаться в стороне и позволять себе иметь подобный образ, к которому совсем не привыкли.

Было принято много неправильных решений. Ответственность лежит на всех нас, каждый ошибался на своей позиции. Но теперь это дело прошлого.

меняется к лучшему. Нынешнее руководство собирает последние вещи и уходит, со всеми вытекающими последствиями для «Панатинаикоса» и всего европейского баскетбола в целом.

Ждем подписания контракта, который сделает арену ОАКА нашим домом на ближайшие 49 лет. Мы восстановим нормальную жизнь в греческом баскетболе. Пусть никто не сомневается в этом. Лучшее впереди», – написал Яннакопулос.

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