Эдриан Воджнаровски: «Попович должен продолжить работу. Ему нравится тренировать эту молодую команду»

Теги Сан-Антонио Грегг Попович НБА Эдриан Воджнаровски Деджонте Мюррэй Баскетбол

Эксперт ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о том, что главный тренер «Сан-Антонио» пока что не планирует завершать карьеру.

«Сперс» договорились об обмене лидера команды Деджонте Мюррэя в «Атланту» на драфт-пики и Данило Галлинари.

«Сперс» теперь полностью ушли в режим перестройки. Ожидания таковы, что Попович должен продолжить работу. Ему очень нравится тренировать эту молодую команду. Ему нравится этот молодой коллектив», – заявил Воджнаровски.

Старт переходов в НБА: где в новом сезоне будут играть Ирвинг, Харден, Бил, Лавин? Онлайн

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные