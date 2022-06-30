Эдриан Воджнаровски: «Попович должен продолжить работу. Ему нравится тренировать эту молодую команду»

Эксперт ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о том, что главный тренер пока что не планирует завершать карьеру.

«Сперс» договорились об обмене лидера команды в «Атланту» на драфт-пики и Данило Галлинари.

«Сперс» теперь полностью ушли в режим перестройки. Ожидания таковы, что Попович должен продолжить работу. Ему очень нравится тренировать эту молодую команду. Ему нравится этот молодой коллектив», – заявил Воджнаровски.

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